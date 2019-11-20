移民及投資必睇！全世界邊度最唔怕氣候轉變？

面對社會亂局，不少人為了家人及下一代，都打算另尋樂土。不過，全球氣候轉變是大家要面對的難題，移民又不是短期居留，必須關注未來有關天氣的變化！

外國傳媒報道，經濟學人智庫發表報告估計，全球經濟增速在2050年，將因氣候變遷而下降3%，其中，北美和美國約萎縮1.1%；西歐下降1.7%；亞太地區跌2.6%；非洲大陸更會大幅萎縮4.7%。這反映北美經濟在氣候變化影響下，仍能維持韌力。

報告指出，非洲處於不利位置是因當地平均溫度較高、經濟發展水平較低。拉丁美洲和中東地區，亦是尾位。相比之下，較富裕和發達的經濟體更易應對氣候挑戰，當中以北美和西歐地區更具韌力。

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