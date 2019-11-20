跌市尋「抵」：首期唔使50萬 荃灣上車揀呢度

荃灣荃景圍有多個大型細價屋苑，其中地勢最高的荃威花園樓價夠親民。近期放盤該屋苑業主一般都提供約3%議價空間，目前仍有少量叫價低於「五球」放盤，入場費約495萬元。

上述項目是荃灣老牌私人屋苑，於1970年代末至1980年代初分期落成，提供16幢住宅物業，涉及逾3,400伙。單位實用面積由434方呎起，清一色兩房間隔，不設窗台及玄關，易於擺放家具。

而樓盤位置自成一隅，環境清靜，屋苑周邊生活配套亦見充足，鄰近公眾游泳池、體育館、商場及街市。惟距離市中心及港鐵站較遠，要依靠巴士及小巴接駁。

美聯鍾家豪表示，屋苑現時有約60個買賣放盤，當中叫價低於500萬元的單位，佔不足10個，上述最平放售單位為B座低層2室，實用面積457方呎，意向呎價10,832元。

以該放盤計算，可承做九成按揭，首期一成約49.5萬元，最高貸款額445.5萬元，首置買家需支付約14.85萬元從價印花稅。以現時普遍供樓息率約2.5厘，還款期25年計算，每月供款約20,935元，當中已包括保費。

荃灣花園近期買賣膠着，鍾家豪稱，11月暫未聞成交個案，10月則錄9宗，平均實用呎價約10,496元。對上一宗為上月底售出的H座中層3室，實用面積475方呎，成交價520萬元，呎價10,947元。

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