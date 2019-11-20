中海油渤海2油田投產 光匯石油有份
2019年11月20日 18:30
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(美聯社圖片)
中國海洋石油(00883)宣布，渤海曹妃甸11-1/11-6油田綜合調整項目已經投產，跟公司計劃今年下半年投產的計劃相符。值得注意的是，正停牌的光匯石油(00933)於11-1及11-6分別持有40.09%及29.18%權益。
中海油指，曹妃甸11-1/11-6油田綜合調整項目平均水深20至25米，新建2座中心處理平台，主要生產設施包括6座井口平台和1艘浮式生產儲卸油輪(FPSO)；計劃投產89口生產井，目前則有12口井在產，預計2021年實現高峰產量每日2.87萬桶原油。
中海油於11-1及11-6油田分別擁有51%及60%的權益，並擔任作業者，兩個項目餘下權益均為新加坡石油勘探和生產(中國)有限公司持有。
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