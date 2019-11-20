新股專輯：阿里上市前後怎部署？專家話...

致富證券董事及證券業務主管郭家安直言，阿里巴巴錄得超購40倍是出乎意料，但首日掛牌表現則要視乎其在凍資期內的美股表現。由於美國參議院已一致通過《香港人權與民主法案》，現有待美國總統特朗普最後會否簽署有關法案，不確定因素太大，現時談論投資策略是言之尚早。

他強調，阿里巴巴港股股價極受美股影響。假設特朗普決定簽署法案，料中美貿易關係將進一步惡化，屆時會拖累大市，其美股和港股股價亦會受影響。他建議，投資者在暗盤買賣當日，考慮其在美股的表現再作投資部署。

耀才證券行政總裁許繹彬認為，該股必然「跟美股咁行」，短線而言有炒作空間，以周二美股收市價185.25美元預測，港股股價「上望200元，下望150元」，但強調美股若有大波動「就唔係咁講」。他相信，該股上市後，會納入許多不同類型的指數，對股價有利，但難言上升空間有多少。

被問到投資者是否適合在上市後入貨作長線投資，許氏直言，阿里巴巴主業務為電商平台，中國10年前具規模的電商僅得阿里旗下的淘寶，但現今「電商copy cat(抄襲者)太多」，投資者要考慮其是否處於高增長期。

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