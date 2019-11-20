【產經專題】社會動盪平錢絕迹　稅貸吸引度遜去年

以還款期十二個月及貸款額20萬元計算，銀行間稅貸年利率大致介乎1.98至5.88厘，定價差距巨大。中銀香港的稅貸優惠以客戶類別區分，不論貸款額多寡，其全新中銀理財客戶劃一可享年利率1.98厘。不過成為該類客戶門檻高企，綜合理財總值需達100萬元。

至於渣打香港則推出「稅季限定」的低息私人貸款迎戰，同樣以十二個月還款期及20萬元貸款額計算，年利率亦為1.98厘。反觀另外兩間大型銀行定價較高，恒生銀行（00011）年利率為3.13厘，滙豐銀行更高見5.88厘，相較渣打香港及中銀香港貴最多近兩倍。

綜觀市場稅貸定價按年普遍上漲，普遍高於2厘水平。儘管大新銀行（02356）稅貸產品續奪「全城最平」地位，惟最低息率仍較上一年度稅季升0.3厘，至1.68厘，同時具有不少條款限制，包括最高貸款額僅10萬元，並只提供予設立出糧戶口的現有客戶，或透過該行手機程式開設戶口的全新客戶。

銀行稅貸紛紛加價，上海商業銀行執行副總裁兼傳統銀行業務總監陳志偉解釋，近期銀行定期存款利率高企，資金成本較去年同期上升，同時社會不穩使信貸風險加大，促使業界上調稅貸息率抵銷有關影響。

他預計，即使未來再有銀行加入稅貸競爭，息率亦難以顯著下調，而且業界未必會推出第二輪更低息的稅貸優惠，坦言若有稅貸產品條款簡單及要求寬鬆，年利率2厘已屬吸引水平。

展望市場發展，他指過往有不少客人借取稅貸，作買車、裝修及投資等用途，惟目前股市氣氛及經濟表現雙雙轉弱，有機會拖累借貸需求。另邊廂，對於信貸質素欠佳的客戶，銀行態度亦趨向審慎，相信今年整體市場稅貸表現將弱於去年。

華僑永亨信用財務總經理吳幗欣承認，今年平均稅貸息率加幅介乎20至50點子，當中細額貸款的加幅較顯著。觀乎市民的投資及消費意欲較往年失色，預計該行今年稅貸或錄得高單位數跌幅，至於平均貸款額亦可能錄得近年首次回落，至約32至33萬元，而且不排除會跌至30萬元以下。

面對香港失業率上漲，她對該行稅務貸款的信貸質素仍然樂觀，認為有關產品年期短而且風險較低，壞帳率可望維持於低水平。

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