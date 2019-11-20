內地力谷半導體產業 明年晶片產量料佔全球5%
2019年11月20日 20:15
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外國傳媒引述消息人士報道，中國政府正積極推進國內半導體產業自產化加速，2020年底前，中國晶片產能有望大幅提升，達全球生產比重5%。事實上，隨着中美貿易局勢緊張，晶片自產化計劃變得愈來愈緊迫。
數據顯示，目前全球NAND Flash和DRAM晶片每月產能達130萬，主要由三星、SK海力士、美光，以及東芝等美日韓製造商掌握。不過，消息指，中國在上述晶片項目已實現小規模生產，質量也同步提升，料2020年產將持續擴大。
其中，在香港上市的紫光集團(00365)旗下半導體子公司長江存儲預計，明年底前位於武漢的新廠產能將提升3倍，達到每月產量6萬，佔全球比重5%；另外，長鑫科技也計劃將合肥廠房的DRAM晶片產能提升至兩倍，達到每月產量4萬，佔全球比重3%。
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