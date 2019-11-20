孖妹S檔案：千億基金經理　教亂市執生秘技

中美貿易戰打咗一年多，每日都有新局面，令散戶暈陀陀，唔知點睇個市，亦唔知點入市。孖妹感同身受，所以特登飛去英國搵出名芬佬傳授富人投資法，部分Fundman仲係管理緊過千億港元資產，可以話係孖妹身家嘅N倍咁多，小注投資嘅「散仔」、中產一族都應該好啱睇！

■記者陳沛佩英國倫敦報道

【貿戰】內地增基建撐市 人民幣料穩

Kitty：中美貿易戰幾時完？我受夠了，亦蝕夠了！

施羅德旗下的Cazenove Capital環球經濟師Janet Mui：距離完結仲有排，但相信短期內都唔會惡化。因為明年就係美國總統大選，按照慣例，能夠成功連任嘅總統，大選嗰年嘅經濟都唔會太差，有見及此，美國總統特朗普都好在意股市及經濟表現。

Janet：我估計中美雙方係會傾得成第一階段協議，但協議應該唔會完全滿足雙方最初嘅要求，即美國唔可能撤回所有向中國加徵嘅關稅，而中國亦都唔會答應向美國購買500億美元農產品。500億美元實在太多，係過去嘅三至四倍，所以都理解點解中國唔應承。

Kitty：如果特朗普輸咗總統選舉，中美貿易戰唔係就消失咩？

Janet：無論邊個當選美國總統，好肯定中美貿易戰都會打落去，並且繼續喺知識產權及技術轉移等議題上駁火。因為中國國內生產總值好可能喺未來十年內成功追趕美國，而美國貧富懸殊愈嚟愈嚴重，民粹主義抬頭，打擊中國崛起事在必行。

彩兒：兩國自傷殘殺，經濟一齊衰？

Janet：預計中央會繼續靠加大基建投資、減稅，以及下調存款準備金率等提振經濟，令中國經濟增長維持喺6%或以上。當中，基建投資最快見效。

Janet：至於A股一向都係靠放水撐住，好似今年經濟唔好，但市場覺得人行會放水救市，股市照炒上。我長線睇好A股，因單睇多家電商平台喺雙十一購物節嘅銷售創新高，就知內地人消費力強勁。另預計教育股及家具股等股份能受惠中央補貼而炒上。而人民幣匯率則會好受中美貿易戰發展影響，預計會穩定。

彩兒：你估美國聯儲局會唔會大幅度減息救經濟？

Janet：美息好難跌至負數，否則經濟真係衰退時就無計可施。其實，今年減息並非因經濟數據差，純粹係對應貿戰嘅擔憂，而只要維持低息，且無政治動盪，我相信明年美國經濟都唔會步入衰退。

Janet：另外，我覺得環球經濟最大泡沫係嚟自歐債，意大利十年期債券孳息率跌見1厘，一旦市場也認同債息過低，就可能觸發泡沫爆破。就算歐洲持續減息，希望可以提振經濟，都唔會見成效。

【房產】人口老化衝擊經濟 投資者轉投私募基金

Kitty：兩大國角力，可能要富人嘅智慧先搵到生機。唔知佢哋對後市有咩睇法呢？

施羅德私募資產環球主管Georg Wunderlin：面對人口老化，以及二次大戰後嘅嬰兒潮轉做退休潮等衝擊，我預計全球生產力及經濟增長將減慢，市場整體投資價值減低，所以必須嚴選微觀經濟題材，尋找跑贏大市嘅資產。我留意到有唔少傳統追逐固定收益嘅投資者都轉投私募基金。

Georg：目前我幫機構客戶管理嘅私募資產主要投資於四個類別，分別係房地產、私人債務（Private Debt）、私募基金及基建等，其中成長資本（Growth Capital）及收購（Buyout）項目係佔最多。我哋偏好中小型項目多於大型項目，因為其尚未有太多資金投資，溢價較高。

Georg：至於我們投資嘅房地產項目，就只涉獵商業及酒店項目。雖然英國脫歐一直拖拖拉拉，增添當地經濟前景嘅不明朗性，令海外投資者對投資該國物業有所卻步，但本地房地產市場依然蓬勃。我管理嘅私募基金之房地產投資最大佔比依然係英國項目，佔逾三分一，其餘為歐洲，包括瑞士、德國及法國等項目。

【美股】科企紛併購 產業集中化

彩兒：美股近日不斷創新高，仲可以高追美國科技公司？

Georg：美股連續十年嘅升勢，令投資者風險胃納上升，願意承受較高嘅風險，但都要分散投資，控制好風險。

施羅德研究及分析部策略師Sean Markowicz：美國產業有集中化趨勢，尤其係IT、電訊、媒體及零售板塊，以上行業嘅四大龍頭公司喺行內之盈利佔比明顯上升。其中科技公司喺近年明顯跑出，由1989年得一家科企IBM進身最大美企市值首五強，到2019年全由科企稱霸，包括微軟、蘋果公司、亞馬遜及Facebook等。

Sean：我相信科技巨霸崛起係因為其食正科技創新潮流，以及科企紛紛併購，同埋監管機構過去對企業違反反壟斷法嘅執法鬆懈。加上，數碼化轉型改變咗行業競爭力，無形資產例如軟件開發嘅成本隨着產量增加而降低，而愈嚟愈多人集中用某些軟件，統一用戶體驗嘅生態環境，所以更難被取代，以致用戶人數有增無減，公司市佔率不斷上升。微軟、蘋果公司、Facebook及亞馬遜分別喺PC軟件、智能手機軟件、社交媒體及網上零售業務成為一哥。

Sean：惟強者未必愈強，因為壟斷市場一般會令商品價格上升，不利消費者，而盈利上漲只會得益股東，而非員工，所以會令公眾不滿，從而迫使監管機構收緊反壟斷法。

Sean：借鑑過去AT&T、微軟及IBM面對監管審查時，銷售增長及股價都會下跌，所以昨日嘅贏家，隨時變成明日嘅輸家，投資者絕不能忽視科企巨霸面對嘅監管風險。

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