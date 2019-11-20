有圖！好驚大冧市？這指標預示大跌時辰未到

美股近期屢創新高，是否接近大冧市？市場眾說紛紜，若參考以下的「另類指標」，或預示大跌時辰未到。

報道指出，標指周二(19日)收報3,120點，金價則處於每安士約1,470美元，兩者比例在2.12。過去30年，標指/黃金的平均比率在2.07，故目前比率略高於長期平均值，惟不是高度偏離。

本文附上1970年以來，標指與金價比率的變化，可以看到在1998至1999年，標指與黃金比率高達4或4以上，結果美股於2000年3月見頂，然後大跌。在2008年至2012年，這比率幾乎等於1，事後證明「大牛市」開端。

因此，金融博客ZeroHedge指出，標指與金價比率可被視為衡量市場風險情緒的有用指標，如果美股市場樂觀情緒上升，該比率亦會上升，反之亦然。若按照這標準，目前標指/黃金比率接近30年平均值，反映市場整體仍算合理，沒有非理性亢奮迹象。

－－－－－－