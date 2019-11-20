樓價UPDATES：業主腳軟　叫價減幅達雙位數

樓市前景未明，業主叫價態度回軟，近日各區減價買賣持續，個別減幅達雙位數。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西半山蔚華閣極高層C室，實用面積524方呎，兩房間隔，減租2,000元或約6.5%，以月租2.9萬元租出，實用呎租55.3元。

●北角栢景臺2座高層C室，實用面積910方呎，三房套房間隔，減價260萬元，以2,340萬元獲承接，減幅10%，實用呎價25,714元。

●北角中華大廈頂層戶，實用面積535方呎，兩房間隔，天台面積約377方呎，成交價約1,100萬元，實用呎價20,561元。

●銅鑼灣金樂居低層B室，實用面積235方呎，兩房間隔，成交價約535萬元，實用呎價22,766元。

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九龍區

●將軍澳都會豪庭3座低層B室，實用面積406方呎，兩房間隔，以678萬元成交，實用呎價16,700元。

●將軍澳寶盈花園6座高層C室，實用面積484方呎，兩房間隔，減價20萬元，未補價第二市場成交價580萬元，實用呎價11,983元。

●黃大仙翠竹花園12座高層G室，實用面積432方呎，一房間隔，放盤3星期，微減2萬元，已補價自由市場售568萬元，實用呎價13,148元。

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新界區

●清水灣傲瀧16座高層C室，實用面積1,436方呎，四房雙套房間隔，成交月租5.1萬元，實用呎租35.5元。

●上水新都廣場1座中層E室，實用面積471方呎，兩房間隔，以635萬元獲承接，實用呎價13,482元。

●天水圍嘉湖山莊2期1座低層E室，實用面積448方呎，兩房兩廳，減價55.2萬元，以474.8萬元成交，實用呎價10,598元。

●沙田富豪花園L座中層D室，實用面積896方呎，三房連套房間隔，以940萬元易手，實用呎價10,491元。

●屯門豐連1座高層G室，實用面積302方呎，一房間隔，叫價約490萬元，輕微減至488萬元成交，實用呎價16,159元。

●粉嶺綠悠軒7座低層E室，實用面積706方呎，三房套房間隔，放售價約830萬元，減價至793.8萬元成交，實用呎價11,244元。

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