新盤UPDATES：一手豪宅承接力仍然強勁

整體樓市觀望氣氛略見轉濃，但高價一手豪宅承接力仍然強勁，各區洋房盤更屢錄理想價交投，有新盤大型豪宅項目亦正式登場。

●珀居洋房以8210萬售出 呎價近3萬

豪宅洋房新盤連錄承接。英皇國際（00163）旗下屯門珀居，以招標形式沽出16號洋房，成交價8,210萬元，呎價約29,682元。該洋房實用面積2,766方呎，屬3房3套房間隔，花園及天台面積分別2,560及923方呎，同時備有私人泳池及2個車位。該盤共有14座洋房，開售至今已累積售出11伙，反應熱烈，合共套現約10.79億元。

●雲海別墅連沽兩伙 套現逾1億元

據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產（00016）旗下馬鞍山雲海別墅，單日再沽兩伙，其中Jasmine Avenue1號別墅，實用面積2,191方呎，花園784方呎，售價逾5,451.2萬元，呎價24,880元。而Lily Avenue12號別墅，實用面積2,187方呎，以逾4,704.23萬元，呎價21,510元。

●駿嶺薈首張價單50伙 價單售價最高逾3.36億

建滔地產旗下沙田九肚駿嶺薈，剛發出首張價單，提供50伙，價單售價3,379.3萬元起，呎價21,280元起，而是次推出的32座洋房，呎價劃一為31,350元，項目最大面積的62號屋亦已推出，實用面積10,727方呎，售價逾3.36億元。

價單顯示，發展商未有如近期推出樓盤般提供特長成交期，相反成交期極短，若買家簽署臨時合約後5天內付清樓價，可享售價17.5%折扣，最長成交期為明年三月底物業落成時付清樓價，則享6.5%折扣。發展商亦提供員工折扣優惠，合資格人士可獲售價7.5%折扣。

同時，樓盤已發出銷售安排，本周六（11月23日）發售23伙，買家必須是賣方或賣方之控權公司之合資格員工，或是合資格員工之合資格家庭成員，或是賣方之商業夥伴。而且未有委託地產代理及以個人名義入市。

●The Carmel洋房2845萬元售出

永泰地產（00369）旗下屯門The Carmel，剛售出洋房38號，間隔4房雙套，實用面積1,716方呎，花園面積367方呎，成交價2,845萬元，呎價16,579元。

●My Central終止買賣單位加價14%重推

據一手銷售資訊網資料，長實集團（01113）的上環My Central，日前落實終止買賣的12樓F室，發展商剛更新價單及銷售安排，該單位價單售價雖然下調，但計及原有最多22%總折扣已全部取消，單位現時售價為2,157.8萬元，呎價31,779元，較2017年推出時的折實售價實際上調約14%，下周一（11月25日）發售。

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