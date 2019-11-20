債務太高！摩通：中國可能成為下個「零息」國家

內地傳媒報道，摩根大通中國首席經濟學家朱海斌近期表示，中國目前非金融企業債務太高，利率也處於較高水平。由於現有債務負擔已超過融資需求，可能迫使中國人民銀行(即中國央行)大幅減息，使中國成為下個「零息」國家。

他指出，中國非金融企業債務佔國內生產總值(GDP)約155.7%，遠超政府債務佔GDP約38.5%，以及民間負債約佔GDP約55.3%。值得留意的是，中國面臨融資困難的民營企業債務佔GDP達30%。

他稱，目前全球面臨高負債的發達國家利率都在下調，且是「零水平」，但中國除外。由於中國企業債務太高，超出融資需求，故很可能成為下個「零息」國家。

他認為，中國總債務雖佔GDP達260%以上，但外債只佔GDP約10至15%，且坐擁3萬億美元外匯儲備，未至於產生危機。

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