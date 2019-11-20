「全副身家」賭冧市！這位大淡友今年輸淨幾多？

2019年被指是「投資收益最好的一年」，截至目前，股票、債券、黃金，以及原油4種資產類別，都增長最少10%。然而，有投資大鱷卻仍錄得27%虧損，死因只有一個：就是與聯儲局「對着幹」。

外國媒體報道，全球知名大淡友、Horseman Global對沖基金公司掌門人Russell Clark今年的表現不太好，該基金10月虧損了6%，在過去5個月中，有4個月都是虧損，並將錄得創立以來回報最糟糕的一年，由年初至今虧損達27.05%，較2009年金融海嘯期間蝕24.72%更糟糕。

Clark今年5月表示，將把「全副身家」押注市場崩潰，他最新仍告訴投資者，旗下基金的股票淨淡倉倉位，現已達歷史最高水平110.87%，而作為對沖的債券淨好倉，只有60.59%。換言之，他仍然堅持「對着幹」，未感到「蝕入肉」。

不過，Clark逆水行舟還能維持多久？答案似乎是「沒有多久了」！據報，截至10月31日，該基金的資產管理規模縮至1.5億美元，較年初5.81億美元下降了75%。

他早於2016年11月仍強調環球股市有「終極一跌」，並警告憧憬「特朗普牛市」的人會後悔，結果後悔的人卻是他。

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