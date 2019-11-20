深度解構：零售面臨挑戰恐冧四成　大行批死因唔止社會動盪

香港「購物天堂」光環褪色！大行摩根士丹利發報告指，內地人旅遊需求將轉移至大中華以外地區，或減少來港購買奢侈品，本港旅遊業和奢侈品零售市場正面臨結構性挑戰。滙豐環球研究更預期，本港零售業銷售在明年8月前並無可能重拾以往水平。

大摩指，以往中國內地旅客主要到訪大中華地區，但近年他們開始著重外遊體驗多於單純購物，並偏好長途旅遊。去年內地旅客前往港澳台旅遊的人數佔外遊總數51%，該行料至2025年，該佔比將降至僅32%。

該行並稱，由於奢侈品牌於內地線上及線下的銷售渠道增加，中港兩地奢侈品銷售價差縮窄，香港藥妝香水、服裝皮革等貨品對內地客的吸引力或將不再！

然而，在港奢侈零售業對內地旅客極為依賴。大摩報告指，內地訪港旅客去年消費佔了香港零售業銷售額約三成，其中奢侈品更佔約50%至60%。大摩指，若內地客購買上述貨品的開支減75%，將導致香港整體零售瀉四成！

另一大行澳新早前亦估計，香港入境旅客人數每降10%，本地經濟增長（GDP）就會減少0.4至1.3%，旅遊業對本港經濟重要程度可見一斑。

滙豐環球研究報告亦指，即使過去香港奢侈品銷售放緩多為短暫現象並能快速反彈，但目前種種迹象顯示，在港零售業的銷售在明年八月之前並無可能重拾以往水平。據政府統計處資料顯示，本港今年九月零售業銷貨價值按年大減18.3%至298.68億元，為年內連續三個月錄雙位數跌幅。其中，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物部分按年大跌40.8%，服裝鞋類及有關製品亦按年跌24.9%。

滙豐及大摩均認為，內地居民奢侈品消費將加快由香港轉移回國內。前者指，除了個別商場、機場和部分街舖外，尚未見到有其他業主提供更好的租金寬減，故預期租戶在租約期滿後將刪減在港店舖的銷售面積。後者則預期，未來將有更多品牌願意登陸內地電商平台。

事實上，東方表行（00398）財務董事林慶麟早前亦表示，來港買錶的內地遊客已跌了一成。至於瑞士鐘錶品牌Panerai行政總裁則預期，內地消費者在國內購買貴價手錶的比率，將由數年前約25%，升至75%。

法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷同意，近日不時有店舖因為示威活動而關門，加上訪港旅客數字下跌等多重夾擊，確實令短期在港消費信心下跌。他續表示，中長期而言香港面臨各種挑戰，網上購物為大趨勢，旅客要購物不一定要訪港，加上香港在實體店購物上亦需與亞洲其他地區的競爭，香港只以「購物天堂」為賣點未必夠吸引力。國際性品牌以往傾向以香港作進入大中華市場的基地，但內地銷售渠道有所改善，這些品牌對香港依賴性或減弱。

除了香港的旅遊及零售業備受打擊，相關收租股亦將受牽連。大摩指，奢侈品消費回流中國，故將九龍倉置業 （01997） 的目標價由48元下調至40元，至於希慎興業 （00014）及冠君產業信託 （02778）亦遭削目標價，分別下調至33元及5元。該行指，若商場營業額減少三成，上述三家公司的盈利或跌一至兩成。

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