夜市UPDATES：美股續回調　港夜期輕微低水

美國參議院通過《香港人權與民主法案》，令市場憂慮中美貿易談判可能再度「反枱」，美股續由高位回落，投資者亦關注聯儲局會議紀錄。道指目前報27,868點，跌65點或0.24%；標指報3,116點，跌3點或0.12%；納指報8,560點，跌10點或0.12%。港股期指夜市變動不大，報26,848點，升45點，低水42點。

聯儲局公開市場委員會將在香港時間周四(21日)凌晨3時，公布10月貨幣政策會議紀錄。有分析認為，美股在此前連日上漲後，即使總統特朗普再度施壓，當局此後也會暫緩減息步伐。雖然如此，會議紀錄仍有3大重點：一是重申不預設政策路徑；二是貨幣政策立場仍將取決於經濟數據表現；三是強調系列風險，對經濟前景維持謹慎立場。

受中美貿易談判前景影響，歐股全線下跌，英股跌1.03%；德股跌0.49%；法股跌0.25%。

另外，特朗普亦會於周三與蘋果公司(Apple Inc.)行政總裁庫克會面，市場料一定談及中美貿易戰。蘋果公司宣布，位於德州奧斯汀的新園區自周三開始動工，會生產新款筆記型電腦Mac Book Pro，庫克將陪同特朗普參觀廠房。

【22:30】香港局勢令中美達成貿易協議的前景蒙上陰影，美股周三早段受壓，道指低開74點，低見27,859點，納指亦由紀錄高位回落30點至8,540點。

最新出爐的零售股業績表現理想。折扣零售商Target截至11月2日止第3季賺7.14億美元，增長14.8%，經調整後每股純利1.39美仙，遠好過預期1.19美元，銷售額升4.7%至186.7億美元，略高於預期。Target同時調高全年業績預測，刺激股價急升9.82%，121.74美元，創紀錄新高。

至於家居裝修用品零售商Lowe's雖然第三季同店銷售增長只有2.2%，遜預期的3.2%增幅，但預測截至一月底止全年每股純利將介乎5.63至5.7美元，中位數好過之前估計最高5.65美元。Lowe's又宣布關閉34家表現欠佳的加拿大分店，股價早段升5.12%至119.2美元；而競爭對手家得寶周二急瀉5.44%後，周三早段報223.34美元，再跌1.12%。

另外，續有大行發表明年市場展望，其中，美銀美林的2020年標指目標為3,300點，較周二收市有5.7%上升空間，其策略員指出，現時標指股息率高過美國10年期債息雖然十分罕見，但過去出現該情況下，股票未來12個月表現有94%機會跑贏債券。

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