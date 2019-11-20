歐央行警告：全球經濟下行壓力大 威脅金融穩定
2019年11月20日 22:49
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(Getty Images圖片)
外國傳媒報道，歐洲央行周三(20日)表示，全球和歐元區經濟增長的下行風險有所增加，並繼續對金融穩定構成挑戰。
央行副行長Luis de Guindos表示，儘管低利率環境支持整體經濟，但也注意到冒險行為有所增加，這可能在中期內對金融穩定構成挑戰。在當前的低利率環境下，投資基金和保險公司等機構承擔的風險更大。這意味着一旦市場出現突然衝擊，這些機構的壓力可能會蔓延至更廣泛的金融體系，導致企業和個人蒙受損失。
歐洲央行亦提到樓市風險。風險更大的公司正借入更多貸款，而在許多歐元區國家，樓價繼續上漲。
報告亦指出，歐元區銀行的盈利能力可能會惡化。銀行過去的不當行為，對全球銀行的盈利能力造成了壓力。儘管在全球金融危機剛剛結束時，不當行為成本對美國銀行的打擊尤為嚴重，但自2015年以來，歐洲銀行的風險敞口(即沒有被對沖的風險)更大。
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