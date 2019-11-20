華爾街認定約翰遜獲勝　估鎊匯即將大升

外國傳媒報道，華爾街目前正大舉看好英鎊匯價！

其中，美銀最新預測到2020年底，英鎊兌美元將大升近8%，達1.39美元的18個月高位，與摩根士丹利等同行的預測頗為接近。該預測假設首相約翰遜領導的保守黨在今年12月12日的大選中，獲得絕對多數，消除一些導致英鎊「顯著低估」的英國脫歐不確定性。

保守黨目前在大多數民調中領先，首相約翰遜旨在利用多數席位，讓議會通過他的脫歐協議，在2020年1月31日截止日期前退出歐盟。

除了美銀，摩根士丹利建議的2020年十大交易策略之一，就是買入英鎊兌美元，更料首季目標1.4美元；摩根大通則預計，英鎊兌美元到明年中將達到1.33美元；高盛估計，如果保守黨贏得多數席位並推動英國脫歐，未來幾個月將升至1.35美元。

－－－－－－