金曹　淡友心虛早有啟示

最近港股受美國總統特朗普言論影響，一時又話貿易談判很順利，一時又話如無協議就大幅增加關稅，令到市場十分混亂。加上11月11日那一個星期，本港社會運動暴力升級，出現各主要幹道被堵、理大圍點打援等，市場波動極大。由於恒指由11月的高位27,900急插，跌穿了250日線(約27,400)、100日線(約27,000)及50日線(約26,640)，市場非常悲觀。

不過，筆者向來睇住期指未平倉合約、恒指引伸波幅及活躍期權交易區等三大法寶，對於新聞報道則以平常心看待。加上回顧歷史數據評估11月及12月走勢，預料第4季將維持上升，高位大概於11月22日或12月13日附近見到。

綜合附表分析，上周雖然表面兇狠，但其實淡友似乎在26,584樓下平倉計數，恒指一路下跌未平倉一路減少，由11.7萬張逐漸減少到11.2萬張。另外，11月14日見到引伸波幅雖然上升，但卻未能收高於20，而且之後逐漸下跌，表示市場對26,200水平的支持力稍有信心，其實並不太驚恐。期權PUT也集中做26,000及27,200，表示11月未必會跌穿26,000結算，但要高於27,200也有難度。

阿里26日開始買賣，估計後市有投行維穩。港交所也快速推出期權產品，投資者如成功認購，當日可立刻沽出190元CALL或200元CALL，可賺差價及期權金。如未能成功認購，也可做180元Short PUT看看能否打折頭買到貨。

期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)

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