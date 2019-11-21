東方日報B2：阿里凍資940億　年內最勁新股

據招股書披露，阿里公開發售若超購20倍或以上，會啟動回撥機制，故公開發售佔比由2.5%增至10%。

另外，假設阿里將全數行使15%的超額配股權，發行股數由5億股增加至5.75億股，集資額將會由880億元增加至1,012億元，為本港有紀錄以來集資第三大的新股！

據悉，阿里在港普通股的招股價，將參考其周二在美預託證券(ADS)收市價185.25美元，以及阿里在港的招股反應，按一份ADS等於8股普通股計，即普通股價格約180元，意味着今次招股價176元僅得不足3%折讓。阿里ADS周三早段股價回落約1.6%，報182.21美元。

致富證券董事及證券業務主管郭家安直言，阿里錄得超購40倍是出乎意料之外，但首日掛牌表現則要視乎其美國股價表現。而且美國參議院已一致通過《香港人權與民主法案》，正待美國總統特朗普會否簽署該項法案，市況不確定因素實在太多，現時談論投資策略是言之尚早。

他強調，阿里港股股價極受美股影響。假設特朗普決定簽署法案，料中國與美國的貿易關係惡化，屆時會拖累大市，其美股和港股股價亦受影響。他又建議投資者在暗盤買賣當日，考慮其在美國的表現再作投資部署。

他認為，由於阿里在美的股價早前已先升了一浸，受惠短線的對沖基金買入，他們有機會待阿里在香港定價後沽出美股阿里離場，繼而拖累其股價表現。再者，阿里本身已是MSCI等國際指數的成分股，指數基金不需要在短期大量吸納，亦削弱對股價的支撐。

至於衍生工具方面，他認為若有得選擇，寧選在美國上市的阿里期權，而不揀香港交易的阿里窩輪，原因是期權有長倉和短倉互相制衡，買賣價會較好。因此，在短線不看好阿里表現下，他不建議上市當日立即追入阿里股份或相關窩輪。

－－－－－－