東方日報B2：阿里凍資940億 年內最勁新股
2019年11月21日 00:14
東網電視更多新聞短片
阿里超越中手游，成為今年本港新股「凍資王」。圖為阿里主席張勇。
本港今年新股「集資王」阿里巴巴(09988)周三「截飛」。消息人士透露，該公司公開發售部分超購約40倍。按招股價176元計，凍結資金約940億元，超越先前凍資709億元的中手游(00302)，成為今年本港新股「凍資王」！阿里將於本月26日掛牌，中金和瑞信為聯席保薦人。
據招股書披露，阿里公開發售若超購20倍或以上，會啟動回撥機制，故公開發售佔比由2.5%增至10%。
另外，假設阿里將全數行使15%的超額配股權，發行股數由5億股增加至5.75億股，集資額將會由880億元增加至1,012億元，為本港有紀錄以來集資第三大的新股！
據悉，阿里在港普通股的招股價，將參考其周二在美預託證券(ADS)收市價185.25美元，以及阿里在港的招股反應，按一份ADS等於8股普通股計，即普通股價格約180元，意味着今次招股價176元僅得不足3%折讓。阿里ADS周三早段股價回落約1.6%，報182.21美元。
致富證券董事及證券業務主管郭家安直言，阿里錄得超購40倍是出乎意料之外，但首日掛牌表現則要視乎其美國股價表現。而且美國參議院已一致通過《香港人權與民主法案》，正待美國總統特朗普會否簽署該項法案，市況不確定因素實在太多，現時談論投資策略是言之尚早。
他強調，阿里港股股價極受美股影響。假設特朗普決定簽署法案，料中國與美國的貿易關係惡化，屆時會拖累大市，其美股和港股股價亦受影響。他又建議投資者在暗盤買賣當日，考慮其在美國的表現再作投資部署。
華晉證券資產管理投資總監馮宏遠認為，阿里有長線投資價值，但短線不太看好。阿里和騰訊控股(00700)是中國兩大互聯網巨企，但阿里近季盈利增長好過騰訊，而電子商貿和雲服務範疇強，看好其長遠前景。不過，對於想短炒的投資者，宜待其在香港上市後股價下跌5至8%才吸納，即要待股價跌至約162至167元水平才考慮入市。
他認為，由於阿里在美的股價早前已先升了一浸，受惠短線的對沖基金買入，他們有機會待阿里在香港定價後沽出美股阿里離場，繼而拖累其股價表現。再者，阿里本身已是MSCI等國際指數的成分股，指數基金不需要在短期大量吸納，亦削弱對股價的支撐。
至於衍生工具方面，他認為若有得選擇，寧選在美國上市的阿里期權，而不揀香港交易的阿里窩輪，原因是期權有長倉和短倉互相制衡，買賣價會較好。因此，在短線不看好阿里表現下，他不建議上市當日立即追入阿里股份或相關窩輪。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。