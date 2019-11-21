林嘉麒　人行放水　內房股受惠

中國人民銀行行長易綱日前主持召開金融機構貨幣信貸形勢分析座談會，研究當前貨幣信貸形勢，部署下一步貨幣信貸工作。央行近期政策頻出，調低了MLF和逆回購利率後，周三(20日)亦下調1年期LPR利率至4.15%，一如市場預期下調了5個基點；重要的是，5年期以上LPR為4.80%，同樣下調5個基點，是自LPR報價以來首次下調，對未來長線利率寬鬆有重大指標作用。

今次座談會釋放了多個信號，包括繼續強化逆周期調節、用改革的辦法疏通貨幣政策傳導、繼續推進資本補充工作。其中，更提及發揮好LPR對貸款利率的引導作用，及強調了「三結合」的重要。內地10月新增貸款數據令人失望。會上亦提到，要繼續推進資本補充工作，目的是提高銀行信貸投放能力。

事實上，商業銀行已積極地「補血」，資本補充債券(含永續債、二級資本債)發行量已經突破萬億元，但是城商行、農商行融資規模不足總額的10%，「倒金字塔」問題大。預計中小銀行發行資本補充債券、優先股等方面將加大支援力度，待融資管道進一步拓寬、合理補充資本後，信貸投放能力將增強，從而可有力支持內地經濟，而中小型內銀股實力增強，融資角色重要了，前景可看高一線。

另外，會上指出的「三結合」，是指進一步將改革和調控、短期和長期、內部和外部均衡結合起來。

會議完結的一日後，LPR自今年8月首次報價以來，第一次調了5年期的利率。長年期利率下調，有利長期資金放寬，減低企業壓力。同時，由於5年期利率是作為新發放房貸參考依據，因此未來新增房貸成本降低，符合了整體利率下調的趨勢。儘管利率下調不可視為放寬內房政策，但略為放寬代表了逆周期政策的全面，而且近期房價表現未觸動進一步政策需要收緊，有利內房企業鬆一鬆。再配合近期人民幣回穩，對內房股同樣有利。

大市方面，面對本地社會事件略為紓緩，恒指周二收於27,093，重上27,000水平，低位反彈完成了完美的黃金比率0.5目標──27,052點，更重上了多條主要移動平均線，首輪技術性反彈算是完成。

周三受到美國參議院通過《香港人權與民主法案》影響，恒指曾急回近300點，相對於周二升幅未算是調整太多，而且日內跌幅也略為收窄，反映港股面對壞消息暫時有能力回穩，短線可留意支持位50天線(約26,669點)，初步阻力見於27,000點。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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