楊俊文　美股有力向二萬九進發

港股一直都受三大因素影響。首先是美股，全球主要市場除了中港股市外，都在量化寬鬆和減息支持下持續創新高或在高位徘徊，加上美國在貿易戰下影響似乎比想像中少，新公布的經濟數據普遍仍有動力，只要中美繼續談判，沒有出現大亂子，美股應可向29,000點進發。

至於中國股市，數據則反映貿易戰影響着各行各業，很多經濟數據都差於預期並跌至多年低位。所以，即使中央持續定向放水甚至降準釋放流動性，經濟表現仍然困難，預計中央下一步仍有機會全面降準及減息。

自身因素方面，上周開始的理大事件總叫做在相對和平下大致解決。市場隨即大升兩天，此升幅包含了社會事件可以慢慢緩解這一預期，若然又爆出大衝突，港股必然急跌。

美國參眾兩院所通過的香港人權法，將是香港長期的催命符，事關香港事務已淪為美國談判籌碼。獨立關稅地位若被取消，對香港而言則是毀滅性。如果真的發生，恒指2萬點也會不保。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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