許照中　本地專業界別面臨出局

政府在施政上採取全面開放市場，推行「積極不干預」政策，造成各主要專業行業包括金融、銀行等都猶似中門大開、來者不拒，導致扎根本地的相關行業業者，難以跟空降本地市場的國際巨擘比併，致逐漸被邊緣化，甚至被擯出局。這現象並不純粹出現在筆者身處的金融服務業，而是包括會計與法律及其他等主要專業行業。

過去統稱的三師，即會計師、律師、醫師，僅餘醫師這一行沒有面對過較為明顯的外來同業挑戰，大部分人可繼續在業內安享專業地位所帶來的豐碩成果，收取高昂費用。原因是他們背後有一個所謂的「醫務委員會」，看顧着他們的利益，訂立眾多規範令外來醫生較難在本地執業。

至於專業會計界與法律界則沒有那麼幸運。在法律界而言，80、90年代廣泛被企業聘作上市法律顧問的，都是大家耳熟能詳的本地律師事務所。惟經過20多年的發展，如今新股上市法律顧問服務，幾乎由國際律師事務所壟斷。在會計界，除包括四大等幾家國際事務所，以及年前才開始獲監管當局接納，來自內地的會計師事務所外，其他都少有機會參與新股上市和上市企業的審計工作。

政府為把本港打造成主要國際金融中心，毫無保留全面開放市場，自1993年起成功吸引大量內地國企、民企來港上市，當中首受其惠者是為企業IPO上市提供保薦及顧問服務的投行、會計師行和律師行等三個領域。

惟自1993年首家國企來港上市開始，26年多以來賺盡數以十億元計大小國企、民企保薦人及包銷費用的，在前一段十餘、二十年的時間盡是藉本地市場開放、來港開業的國際大型投行，到最近十年因內地投行漸發展成熟，加上後者深具與內地企業關係密切的優勢，才被來港開業的內地投行分去一杯羹。這項引入內企來港上市集資的創舉，從沒有讓扎根香港市場的本地業者直接受惠，相反更因此漸被邊緣化。

就本地專業界別無法受惠市場開放及國際化一事上，我說了那麼多，但請不要誤會我是死硬的本地派人士，在為他們爭取些甚麼利益。事實上，開放市場，積極朝向國際化發展，成為國際金融中心，毫無疑問是本港金融市場未來發展的主要出路，也是整體社會的共識。

問題是，這個政府做了些甚麼，讓本地專業界別能共享成果？若港人自己的專業界別最終未能獲益，在市場的參與份額反而因此出現萎縮，甚至被邊緣化，則不禁要問，這項發展到頭來不過是為他人作嫁衣裳，我們又要來做甚麼？

事實上，香港經過20多年努力朝向國際金融中心發展，無疑十分成功，但成功後我們能得到些甚麼？最近社會出現動盪，年輕人其中一個憂慮是未來出路，香港理應能給他們提供不少出路。不過，在一面倒的不平均、不公平的發展下，作為業內人士，我敢斷言這個機會仍是十分渺茫。

（積極不干預給港人帶來遺憾系列之五，未完待續）

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六福金融主席兼行政總裁 許照中

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