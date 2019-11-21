艾雲　影片串流平台爆混戰

影片串流OTT平台進入大混戰，蘋果公司的Apple TV+和迪士尼的Disney+在今月先後上線。「大佬級」的Netflix肯定腹背受敵，連同其他規模較小的HBO Go和Amazon Prime Video，還有其他地區性平台，都要出盡方法搶新用戶。

Apple TV+在11月初搶先上線，以進取價招徠，月費僅38港元，買產品更送足一年任睇。但似乎未能達預期目標，雖未有公布數字，但負責節目的高管Kim Rozenfeld在平台上線兩周便離職。他是Apple TV+早期成員，曾是索尼影業電視高層。蘋果公司在今年3月舉辦以服務為主的發布會，花了很大篇幅介紹Apple TV+，主打自製劇集，更找來知名度極高的製作人和演員。

與其他OTT平台相比，Apple TV+走精品路線，不止群星拱照，還有高質影像和聲效。但弊在內容選擇太少，現時僅9齣原創劇，年內登場作品加算也不過15齣。

Disney+的影片數量比Apple TV+豐富得多，首日上線已報捷，吸引1,000萬訂戶。憑着迪士尼和今年初收購霍士影視業務，令本身豐富的片庫如虎添翼。Disney+現時逾半影片來自上世紀作品，從《白雪公主》到《獅子王》都有，而近10年重金收購的《彼思》動畫、《漫威》、《星戰》亦不缺席。這平台原有片庫固然重要，長遠被看好在於手持大量原創版權，隨時啟動拍續集都吸引觀眾。首齣原創劇《曼達洛人》源自《星戰》宇宙，觀眾評價也很高。之後還有數齣延續《漫威》電影宇宙的劇集。

論到OTT平台的大佬Netflix，現有近1.6億訂戶，片庫資源比Disney+多十倍。雖有強大優勢，但非牢不可破。Netflix以原創作品聞名，製作資金逐年增加，吸引更多用戶訂閱。今年預算150億美元製作和購買版權，年內已先後兩次舉債逾40億美元。基本上是花大筆資金換取用戶。

以美國為首的影片串流OTT平台，現時只是混戰的開始，大家還要鬥一段長時間。明年亦有其他焦點平台上線，例如由前夢工場動畫創辦人Jeffrey Katzenberg主理的Quibi，主打10分鐘短片，格式更為手機而設，也是以荷里活名導演作品做賣點。

這場混戰其實是要考驗觀眾荷包，同時會訂閱幾多服務。

艾雲

在財經界打滾多年後，投身資訊科技行業成為i世代。

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