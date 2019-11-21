王昕媛　海昌資產優質值得留意

回顧上半年，公司收入10億元，淨虧損9,100萬元，主要因公司過往多年來，一直是上半年貢獻全收入的三分之一，下半年貢獻三分之二。因此，全年來看，整體財務狀況將較上半年為佳。此外，今年沒有商業地產那部分的貢獻，預計明後年武漢的20萬平方米項目有望分階段入帳，以充實收入。

最重要的看點，依然是公司核心業資產──海洋公園業務。具體來看，目前海洋公園的門票收入佔比67.8%，非門票收入佔32.2%。非門票收入包括：酒店收入、娛樂項目收入、餐飲等，由國際同業比較來看，非門票收入佔比一般可以做到35至40%。因此，未來這部分還有一定提升空間。除了非門票收入外，公司還有一部分輕資產業務，該部分2018年收入佔比已經達到6,430萬，其中最值得關注的是In-mall project。

這個In-mall project主要是在商場裏面開設兒童遊樂場，由於這類項目單體投資額僅為1,000萬元，商場願意招商引資。因此海昌獲得的條款佳，項目回報佳，整體投資額低，預計未來公司會加大該部分業務佔比。

對於投資人來說，困擾最大的還是對於公司債務的擔憂。目前總債務80億元，其中40億元產生於IPO前，40億元產生於IPO後。以6.5%的利息成本計，年利息支出超過5億元，該部分支出目前主要通過存量項目來覆蓋。而今年，上海海昌公園若能成功達到盈虧平衡，或更有盈利的話，將大大提升公司整體現金流水平。而在上海海昌公園開張之前，公司每年的盈利水平穩定在2至3億元之間，這兩年上海項目帶來的資金壓力，未來將有序釋放。

此外，相比較內地同業，如華南地區「長隆系」主題公園的土地多為租賃模式，而海昌的土地都是自己購買的，因此透明度更高，且更利於長遠的發展。因此，我們認為海昌海洋公園在內地市場屬於優質稀缺的文旅資產。估值來看，目前公司2020/2021年對應預期市盈率分別為9.8倍及8.3倍。

國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事 王昕媛(作者為註冊持牌人士，本人及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益，持牌號碼：AQA458)

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