中美貿談傳遇阻　道指挫逾200點

消息指中美貿易談判遇阻，美股中段急挫，道指最新報27,692點，跌241點或0.87%；標指最新報3,092點，跌27點或0.89%；納指最新報8,469點，跌100點或1.18%。

美國《華爾街日報》報道，美國特朗普政府官員指，中美貿易談判可能陷入僵局，或導致「第一階段」貿易協議無法在今年簽署。

自白宮在10月11日宣布中美「原則上同意」貿易協議以來，至今已近6周。然而，報道指，中美雙方在核心問題上有分歧，包括北京要求取消美國對華關稅，以及美國堅持要求中國購買農產品。

再者，美國總統特朗普態度仍十分強硬。他在周二於內閣會議上發表講話時警告，除非中美達成貿易協議，否則美國將提高對中國商品加徵關稅。

值得留意的是，美國參議院周二一致同意通過《香港人權與民主法案》，參眾兩院下一步將統一法案版本交予總統特朗普簽署。中國外交部周三批評美國干涉中國內政，這可能使貿易不確定性加劇。

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