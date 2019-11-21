【專家點評】英鎊繼續候低吸納

英國距離大選約3星期，脫歐話題主導了保守黨約翰遜及工黨郝爾彬的首場電視辯論。

有分析視今次大選為二次公投，選民或用選票再次表態支持脫歐或留歐。脫歐黨宣布退選43個保守黨議席，送大禮予約翰遜，令保守黨勝算更高。保守黨目前支持度拋離工黨約11個百分點，取得過半數議席，仍然是我們的基本預測。

當然，民調並不代表一切，工黨與其他黨派結盟仍有機會勝出大選。無論保守黨或工黨聯盟勝出，脫歐路線及前景都會比以往清晰，有望利好英鎊。

技術上，英鎊兌美元挑戰1.2976主要阻力但未能企穩，投資者可以候低吸納，主要支持位參考為1.2789，走勢似乎形成上升旗型向好形態，向上突破目標為1.375。不過，大家仍需小心沒有任何黨派取得過半數議席，懸峙國會或再現的最壞情況。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

－－－－－－