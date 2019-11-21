【市前重點睇】美股三大指數下跌 油價急彈
2019年11月21日 07:40
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●美匯指數跌至97.93，港匯漲至7.825，離岸人民幣(CNH)低見7.0483，日圓兌美元高企108.46，歐元回順至1.1078，英鎊於1.2927爭持。金價反覆見1,475美元。油價做好，布油重上62美元，紐油觸及57.04美元。道指期貨跌約百點。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指曾挫逾300點。
●外國傳媒報道，美國特朗普政府官員指，中美貿易談判可能陷入僵局，或導致「第一階段」貿易協議無法在今年簽署。
-白宮發言人表示，中美兩國第一階段貿易協議文本正在取得進展，談判仍在繼續。但中國官媒指出中國為最壞情況做好準備，很少數中國人會相信兩國很快能簽下協議。
●美國國會眾議院通過參議院版本的《香港人權與民主法案》，將交總統特朗普簽署。傳特朗普將會簽署法案。
●道指最多曾跌258點，收報27,821點，跌112點或0.4%；標指收報3,108點，跌11點或0.38%；納指收報8,526點，跌43點或0.51%。 https://bit.ly/2D0LaTR
-中國電商拼多多上季每股虧損20美仙，市場預期虧損8美仙，股價全日急挫22.98%。
●美國聯儲局發表10月份的議息會議紀錄，指該局官員們認為經濟下行風險偏高，小幅度下調今年下半年國內生產總值(GDP)增速預期，並維持中期GDP增速預期。
●美國10年期國債孳息率跌3.77點子，報1.7449厘。
●港股ADR指數收報26,723點，跌165點或0.62%。
●即月恒生指數夜期收報26,669點，跌134點，低水221點，成交20,043張。
●紐約期金收報每安士1,468.3美元，跌6美元或0.4%。
●紐約期油收報每桶57.11美元，升1.9美元或3.4%；布蘭特期油收報每桶62.4美元，升1.49美元或2.5%。
●英國富時100指數收報7,262點，跌61點或0.84%；法國CAC指數收報5,894點，跌15點或0.25%；德國DAX指數收報13,158點，跌62點或0.48%。 https://bit.ly/37nSaIu
●歐央行警告：全球經濟下行壓力大，威脅金融穩定。
●穆迪：2020年全球經濟仍會是「脆弱」狀態，預計20國集團(G20)經濟體2020年經濟增速為2.6%，與2019年持平。
●新股專輯：阿里凍資940億，年內最勁新股。 https://bit.ly/2O69R7W
●美通過香港人權法，美資賭企續牌或現變數。 https://bit.ly/2KHraKd
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