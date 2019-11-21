傳Tiffany提購價獲上調　估值高達1224億元

美國珠寶首飾公司Tiffany(蒂芙尼)早前證實獲全球最大奢侈品集團LVMH單方面提出收購，外電引述消息報道，LVMH提高對Tiffany的收購報價，由原提議按每股120美元現金收購Tiffany，提高至每股130美元，估值高達157億美元(約1,224億港元)。

據悉，雙方已就此展開商談，提高收購價令LVMH可審閱Tiffany的帳目。但目前交易尚未作出最終決定，談判仍有可能破裂。

10月份時，LVMH向Tiffany提購涉資145億美元(約1,131億港元)，規模將大過LVMH於2017年動用70億美元收購Christian Dior餘下股權。當時，Tiffany稱董事局正評估收購方案，建議股東按兵不動，另認為LVMH出價太低，低估公司價值。

有分析指，儘管LVMH於2011年斥資52億美元收購珠寶品牌Bulgari(寶格麗)，但相對於時裝業務，其在珠寶市場的優勢並不明顯。倘將Tiffany收歸旗下，可與擁有卡地亞和Van Cleef & Arpels(梵克雅寶)的歷峰集團(Richemont)匹敵。

Tiffany於美國時間周三(20日)的收市價為123.33美元，跌0.14%；市後交易時段則倒升，漲3.58%，至127.75美元。

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