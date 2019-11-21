【股民熱話】美國打「香港牌」　對港股影響幾何？

繼美國參、眾兩院先後通過《香港人權與民主法案》，香港時間周四(21日)清晨眾議院已火速大比數通過參議院版本，意味可提交給美國總統特朗普簽署。若特朗普動用「否決權」，參眾兩院有權再表決，若能取得三分之二以上議員支持，便可推翻總統的否決。以兩院的取態，特朗普難有推卻的理由。作為投資者，必須要提早防範風險，到底相關法案一旦實施，對香港市場有何影響？

事實上，中美貿易談判尚在商談階段，特朗普指出，若雙方未能達成協議，將會再向進口中國商品加徵關稅，而中國則表明，若未能將撤關稅納入協議條款，將無法達成協議，顯見雙方仍在拉鋸當中，而此期間美國打出「香港牌」，可能是要為掣肘中國增加籌碼。若然這個人權法通過，美國政府將需每年就香港自治狀況提交報告，以評估是否須要調整《美國-香港政策法》，並可要求美國總統制裁相關「侵犯香港人權」的中港官員或實體等。

換言之，由於一旦相關法案實施，香港的獨立關稅區地位須要每年作評估，美國高度注視香港問題的大門隨之打開，意味香港這個市場的政治風險因素明顯上升。可以說，香港受中美關係的政治影響已由「枱底」搬上「枱面」，對香港市場影響負面。

其次係，香港是眾多外資進入中國市場的橋樑，若然香港的獨立關稅地位動搖，勢必影響眾多外資在港的利益，加速外資重新部署亞洲區策略，不獨美資企業可能會大規模撤離，其他外資亦會重新檢視部署，這個骨牌效應持續發酵，對香港作為國際金融及商業中心的地位，影響可以是「致命」級別。

有關法案可要求制裁相關的中港官員或實體，是美國當局最低代價作為支持香港人權的制裁動作，但卻足以對中港兩地的政經商貿以至香港的創科技術等敏感行業的發展造成影響，形勢將變得更複雜，尤其如今香港市場已由中資主導，此舉猶如一個金鐘罩，造成很大的掣肘。

如無意外，在這個政治背景之下，未來6至9個月，再有國際評級公司下調香港信貸或前景展望級別可能性甚大，這將進一步增加企業的舉債成本，減低香港市場在外資眼中的吸引力，走資的壓力難消，為明年的經濟表現加添巨大壓力。

此外，中美角力不斷下，有心理準備香港資產價格的波動性將會明顯擴大，股市也許能以內地資金及中企高度參助抗震，但相信樓市就較難「維穩」，故並沒有需要急置業者，宜盡量忍手。畢竟如今香港的物業價格處歷史高位，而市場流動性遠比股票市場為低，加上租金趨勢向下，論風險與回報，物業的投資值博率下降，實不宜在這個時候加注。

整體而言，美國大打「香港牌」，非但對香港的利益造成潛在重大不利影響，中、美雙方亦須為此付出代價。一方面，美國在亞洲的戰略利益，在處理與中國的貿易問題上，亦多了香港人權這個考慮。適逢明年美國總統大選，必將令中美問題變得更加複雜難解。另一方面，中國在港的主權地位、以及中企在海外融資、透過香港這個全球最大的離岸人民幣中心推動人民幣國際化的進程，皆會受到考驗。中國既不能袖手旁觀，不排除會反制美國人員和企業在港活動，無日無之的中美糾紛和角力，頓令香港難有寧日。在兩強的夾鏠中度日，香港人更難過的日子還在後頭。

東方產經專欄作者 帥哥

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