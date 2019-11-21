國農控股上市地位被取消

該公司股份自2017年3月28日起停牌。同年7月4日，證券及期貨事務監察委員會根據《證券及期貨(在證券市場上市)規則》行使其權力，指示聯交所暫停該公司股份買賣。

根據《上市規則》，若公司未能於2019年7月31日或之前復牌，聯交所可將該公司除牌。同年8月9日上市委員會決定根據《上市規則》取消其股份在於聯交所的上市地位。

及至2019年8月20日該公司尋求覆核上市委員會的裁決。於11月15日上市覆核委員會維持上市委員會的決定，取消該公司上市地位。按此，聯交所將於2019年11月22日上午9時起取消該公司上市地位。

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