國農控股上市地位被取消
2019年11月21日 08:23
東網電視更多新聞短片
國農控股(01236)公布，根據《上市規則》，聯交所由周五(22日)起取消其上市地位。
該公司股份自2017年3月28日起停牌。同年7月4日，證券及期貨事務監察委員會根據《證券及期貨(在證券市場上市)規則》行使其權力，指示聯交所暫停該公司股份買賣。
根據《上市規則》，若公司未能於2019年7月31日或之前復牌，聯交所可將該公司除牌。同年8月9日上市委員會決定根據《上市規則》取消其股份在於聯交所的上市地位。
及至2019年8月20日該公司尋求覆核上市委員會的裁決。於11月15日上市覆核委員會維持上市委員會的決定，取消該公司上市地位。按此，聯交所將於2019年11月22日上午9時起取消該公司上市地位。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。