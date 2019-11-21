【專家點評】內地釋放流動性的啟示…
2019年11月21日 08:30
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特朗普周一與聯儲局主席會晤時，抗議美國利率偏高。隨後特朗普再次推文提及負利率、低通脹、寬鬆傾向等觀點，另一邊廂鮑威爾堅稱美國經濟增長優異，不宜降低利率作回應。無論如何，美國年內再減息機會不高，待明年再談吧！
美國國會通過《香港人權與民主法案》，此舉令中國極度不滿，強烈表示譴責和堅決反對。無疑美國此舉意圖挑釁，以爭取貿談籌碼。美股稍回軟，但無改強勢。
內地調低1年期和5年期的貸款市場報價利率(LPR)各5個基點，本周初人民銀行亦展開共3,000億元人民幣的逆回購操作，有利企業應對年關挑戰。恒生指數跌穿27,000關口，技術支持於26,600點，阻力於27,500點。阿里巴巴公開招股完畢，錄得逾40倍超額認購，凍結資金960億元，下周二掛牌。
太古(00019)今年上半年營業額微升1.4%至428億元，股東應佔溢利下跌逾四成。若撇除投資物業價值變動，股東應佔基本溢利增長11.5倍，因受出售太古城中心第三和四座物業帶動。香港示威活動持續，太古每一瓣業務皆受影響，下半年業績難有期待。年內股價累跌約三成，已反映負面因素，現股價與其資產價值折讓約五成，估值見吸引。目標價80元，跌穿64元止蝕。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082)
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