【專家點評】內地釋放流動性的啟示…

特朗普周一與聯儲局主席會晤時，抗議美國利率偏高。隨後特朗普再次推文提及負利率、低通脹、寬鬆傾向等觀點，另一邊廂鮑威爾堅稱美國經濟增長優異，不宜降低利率作回應。無論如何，美國年內再減息機會不高，待明年再談吧！

美國國會通過《香港人權與民主法案》，此舉令中國極度不滿，強烈表示譴責和堅決反對。無疑美國此舉意圖挑釁，以爭取貿談籌碼。美股稍回軟，但無改強勢。

內地調低1年期和5年期的貸款市場報價利率(LPR)各5個基點，本周初人民銀行亦展開共3,000億元人民幣的逆回購操作，有利企業應對年關挑戰。恒生指數跌穿27,000關口，技術支持於26,600點，阻力於27,500點。阿里巴巴公開招股完畢，錄得逾40倍超額認購，凍結資金960億元，下周二掛牌。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082)

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