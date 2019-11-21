人行：正加緊制訂區塊鏈及雲計算等金融行業標準

內地官媒引述人民銀行副行長范一飛表示，為規範引導新技術應用，人工智能、區塊鏈、大數據及雲計算等17項金融行業標準已經立項，正在加緊研究制訂。

范在全國金融標準化技術委員會2019年工作會議上指出，新型金融標準體系持續完善，金融企業標準建設成績顯著。目前，內地已形成國家金融標準65項、金融行業標準252項；其中，移動金融支付客戶端技術規範、聲紋識別應用標準等，有力地支撐了金融業健康發展。另外，包括互聯網金融訊息披露規範在內的20餘項團體標準陸續推出，較好地滿足了行業自律發展需要。

他又指，金融標準建設迫切需要在重點領域補齊短板，順應人工智能、大數據、雲計算、區塊鍊等在金融業應用的發展態勢，注重數據安全，並強調要加快提升金融標準國際化水平。

－－－－－－