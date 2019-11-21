【專家點評】華潤醫藥上升潛力可觀

在製藥板塊方面，公司打造大品牌集群優勢以及高度重視研發創新。米內網數據顯示，2018 年在中國城市實體藥店銷售排名前十的單品中有4個為華潤醫藥的產品。華潤三九強化品牌建設及終端合作，產品 不斷豐富。東阿阿膠靜待阿膠渠道梳理結束；江中藥業聚焦胃腸消化領域，發掘存量產品潛力；華潤雙鶴積極布局零售和基層市場，拓展慢病產品的銷售模式。2019年上半年公司研發支出共計6.6億元(按人民幣計增幅7.9%)。

分銷板塊方面，上半年人民幣計之分銷業務同比增長16.5%，高於行業增速。公司不斷優化品種結搆，加快創新藥、醫療器械等高毛利產品的引進。上半年進口業務規模同比增長超過30%，器械業務規模同比增長超過50%(以人民幣計)。另外，公司強化DTP藥房布局zxab 目前共擁有 DTP 專業藥房150家。以人民幣口計上半年DTP業務收入同比增長超過40%。

我們維持該股2019至2020盈利預測0.76元和0.87元不變，分別對應同比增長17.8%和14.4%。公司當前股價對應2019至2020年9倍和7.9倍市盈率，並維持給予跑贏行業評級和目標價12.05元，對應2019至2020年15.9倍和13.9倍市盈率，對比當前股價有76%上漲空間。主要風險在於帶量採購(即招標由政府製藥廠商定採購量和採購價)，以及外延擴張不及預期。

中金公司研究部

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