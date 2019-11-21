港股急挫逾500點　騰訊友邦領跌　萬洲瀉逾4%

中美關係轉趨緊張，市場避險情緒升溫，港股跌幅擴至583點，恒生指數低見26,306點，之前三連升的漲幅化為烏有。國企指數跌逾200點，主板成交近80億港元。

重磅股騰訊跌近2%，失守330元水平；友邦保險亦跌2.4%。貿戰敏感股萬洲國際挫4.4%。手機設備股舜宇光學及瑞聲科技跌逾3%及2%。

【09:20】重磅藍籌全挫 地產股捱沽

中美角力升級，市場避險情緒高漲；道指期貨跌過百點，港股開市跌302點，恒生指數報26,587點，失守50天線(26,666點)。國企指數低開121點，報10,498點。

美國眾院通過參議院版本的《香港人權及民主法案》，預期總統特朗普將於日內簽署成法。同時，中美今年內達成首階段貿易協議，逐漸變得渺茫。

重磅藍籌全線下跌，騰訊跌1%報332港元；滙豐控股及中國平安跌0.8%；中國移動及友邦保險跌1.1%；香港交易所跌1.2%；工、中、建三大內銀股跌0.9%至1.5%。

地產及收租股沽壓持續，九龍倉置業跌2.8%，是表現最差藍籌。希慎興業跌3.7%；信和置業跌2%；恒基地產跌1.8%；領展跌1.5%；長實跌1.2%；新鴻基地產跌0.8%。

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