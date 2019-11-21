A股快報：滬綜指跌穿2900點　軍工股逆市升

中美關係趨向不明朗，滬深股市維持跌勢，滬綜指跌穿2,900點，最新跌13點或0.4%，報2,897點；深成指跌41點或0.4%，至9,767點；創業板指數跌3點或0.2%，報1,715點。

板塊方面，鋼鐵股領跌1.1%，釀酒及有色金屬股跌0.5%至0.6%；而飛機製造股逆市升1%，船舶製造股領漲2.5%。

【09:26】A股快報：大市偏軟 鋼鐵股領跌

傳中美「第一階段」貿易協議或無法於年內簽署；內地股市下跌，滬綜指低開8點或0.29%，報2,902點；深成指低開37點或0.38%，至9,772點；創業板指數低開6點或0.36%，報1,713點。

板塊方面，鋼鐵股領跌0.8%，地產、金融及煤炭股全線跌0.4%；而石油股靠穩，船舶製造股升0.2%。

鋼鐵股受壓，寶鋼股份及柳鋼股份低開不足1%。

金髮科技升停板，報7.28元人民幣(下同)。中信証券指，新限塑令或頒布在即，公司新增產能有望快速被市場需求吸收；維持其目標價9.3元，評級「買入」。

－－－－－－