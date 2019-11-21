中歐所：正積極籌備滬德通

內地官媒報道，中歐國際交易所聯席執行長陳晗在一論壇上透露，正積極籌備滬德通，以加強中國和德國證券市場互聯互通。

他稱，滬德通是要推動德國藍籌上市公司到上海證券交易所發行中國存託憑證(CDR)，同時支持中國優秀上市公司，尤其是製造業企業到法蘭克福證券市場發行全球存託憑證。

德國上市公司通過滬德通進入中國股票市場，陳氏稱不僅可以獲得人民幣融資，擴大中國及亞洲業務，還可以提高品牌知名度。中國企業進入德國股市，除了獲得融資，也可以讓國際投資者更多了解中國藍籌股。

下一步，他指將通過CDR的發行上市，中歐所致力於在中歐資本市場與實體經濟之間建立更加緊密的聯繫。

位於法蘭克福的中歐所，是由上海證券交易所、德意志交易所集團、中國金融期貨交易所共同成立，2015年11月開業，是首個專注於中國相關資產及人民幣產品的離岸交易平台。

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