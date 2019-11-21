【即市分析】手遊股靜極思動？

其次，據資料顯示，科幻遊戲產業上半年產值，已突破110億元人民幣，行業前景光明，加上受中美貿易戰影響相對輕微，揭示基本面其實唔錯。

技術走勢方面，睇番昨日升得最勁的IGG及飛魚科技，前者股價自8月至今主要在5至5.7元水平上落，但近兩日連續抽升，走勢改善，惟6元關正正為100日線阻力所在，短期要進一步闖關有一定難度，建議候高食胡。至於後者近日上升動力增強，但要留意此股平日成交疏落，昨日行業氣氛咁旺，佢成交都只係得325萬元，都係眼觀為妙。

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