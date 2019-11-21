【即市分析】手遊股靜極思動？
2019年11月21日 10:00
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IGG
東方產經專欄作者股博士：中美貿易戰再起波濤，談判發展轉趨不明朗，加上中國人民銀行意外地下調1年和5年期的貸款市場報價利率(LPR)，投資市場氣氛轉趨不明朗。不過，有個板塊就突然人氣急升，就係手遊股，何解能夠突圍而出？(電貿科網板塊追蹤：https://bit.ly/2rcQwbP )
首先，消息方面，Google推出的雲遊戲Stadia熱賣，資金炒作雲遊戲時代已經來臨，故刺激起部分手遊股抽上，其中IGG(00799)及飛魚科技(01022)周三(20曰)升得最勁，而網龍(00777)、博雅互動(00434)及創夢天地(01119)亦能逆市上升。
其次，據資料顯示，科幻遊戲產業上半年產值，已突破110億元人民幣，行業前景光明，加上受中美貿易戰影響相對輕微，揭示基本面其實唔錯。
策略部署方面，從往績睇，手遊股過去炒作時間通常較短，又唔見有大龍頭企業「擔大旗」，簡單咁講，如果有大食大，咁不如轉炒隻乜都有的騰訊控股(00700)好過，所以若然一早已入貨者，當然只係睇幾時止賺的問題，唔使傷神。不過，若然至今都未入貨，就真係唔好手多多，以免誤接火棒！
技術走勢方面，睇番昨日升得最勁的IGG及飛魚科技，前者股價自8月至今主要在5至5.7元水平上落，但近兩日連續抽升，走勢改善，惟6元關正正為100日線阻力所在，短期要進一步闖關有一定難度，建議候高食胡。至於後者近日上升動力增強，但要留意此股平日成交疏落，昨日行業氣氛咁旺，佢成交都只係得325萬元，都係眼觀為妙。
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