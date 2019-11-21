異動股：引入螞蟻金服　雅仕維曾倍升

公司公布，與螞蟻金服間接全資附屬公司訂立認購協議，將配售共3,567萬股，佔擴大後已發行股本約7.5%，每股認購價4.1元，較收市價折讓約12.77%，集資淨額約1.42億元，擬用作一般營運資金及旗下中國及新加坡項目。

該公司亦宣布，現正考慮可能將東南亞、香港和澳門的業務分拆及獨立上市。

螞蟻金服專注於使用科技，包括區塊鏈、人工智能、保安、物聯網及電腦運算，讓無法取得銀行服務或獲得的銀行服務不足的人士提供服務，並向全球的個人、小型及微型客戶及小型企業提供更安全、透明、具成本效益及普惠的金融服務。

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