港股格局：許繹彬料維持上落市格局

11月已屆尾聲，總結本月可謂「有喜有悲」，恒指曾高見27,900點，卻因香港「自身」問題惡化，急促回調至26,203點，再次方向盡失，由於問題始終懸而未決，投資者暫只能「望天打卦」；本港各區社會問題上周末更趨於激烈，恒指本周一出奇地沒有受到衝擊，反而跟隨美股升勢上揚，連升三日，累升770點，並升穿27,000點；周三再失方向，回調至26,800點水平，成交又再一次萎縮至僅僅穿越600億。

他認為，困擾大市的本地因素始終揮之不去，港股就像身患隱疾的長期病人，一有打風落雨，又會大病一場。故此恒指每一次即使有反彈，成交依然在低位徘徊，完全未能配合，現階段只是困於上落市的格局。

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