港股格局：許繹彬料維持上落市格局
2019年11月21日 10:09
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港股周四轉跌，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，中美貿易談判再度出現阻礙，令周三美股應聲下調逾百點，加上美國眾議院通過香港人權及民主法案，周四恒指即時受壓大幅下調。市場聚焦於下周二回歸上市的阿里巴巴(09988)，期待可為港股沖沖喜。
11月已屆尾聲，總結本月可謂「有喜有悲」，恒指曾高見27,900點，卻因香港「自身」問題惡化，急促回調至26,203點，再次方向盡失，由於問題始終懸而未決，投資者暫只能「望天打卦」；本港各區社會問題上周末更趨於激烈，恒指本周一出奇地沒有受到衝擊，反而跟隨美股升勢上揚，連升三日，累升770點，並升穿27,000點；周三再失方向，回調至26,800點水平，成交又再一次萎縮至僅僅穿越600億。
他認為，困擾大市的本地因素始終揮之不去，港股就像身患隱疾的長期病人，一有打風落雨，又會大病一場。故此恒指每一次即使有反彈，成交依然在低位徘徊，完全未能配合，現階段只是困於上落市的格局。
至於香港交易所(00388)，本周因不同的「好消息」令其股價急升近10港元，更曾升穿250元的心里關口，氣勢如虹；交易所今年動作多多，本周一又傳出與瑞士交易所及泛歐交易所拗手瓜，爭購西班牙交易所，相信「空穴來風必有因」，此舉凸顯交易所走出去的決心。加上阿里巴巴終肯回巢，有助交易所今年「冧莊」穩坐IPO集資王寶座，終可吐氣揚眉。他補充，一向對交易所情有獨鍾，皆因其業務是「獨市生意」，不論成交旺淡，每天都有生意，當大市轉旺，生意額更是無人能及，所以永遠也是值得留意的股份。
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