港股格局：郭家耀料集中個別板塊炒作
2019年11月21日 10:35
東網電視更多新聞短片
正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，港股經過一輪反彈之後，市場對中美貿易談判前景轉為審慎，雙方在部分細節仍存在較大分歧，短期落實機會較低，對市場氣氛有一定影響。港股近期氣氛雖有改善，但只集中在部分板塊，預期大市反覆整固格局仍會維持，料恒指短線重上兩萬七關有難度，27,200為主要阻力，支持位則在26,500點水平。
近日市場憧憬將進入雲遊戲時代，個別手遊股有炒作，但郭認為，內地國策並不鼓勵遊戲行業，對手遊公司構成挑戰，加上新手遊模式推出後，未知市場反應如何，如有意炒作手遊股宜以短線為主，亦應控制注碼，認為板塊難做到長升長有。
郭又指，美團點評(03690)即將公布第三季業績，市場早前對其業務有憂慮，但中期業績有進一步增長趨勢，無論用戶人數、訂餐量均有理想表現，且公司亦不再投放資源在一些短期內難有盈利的業務，反而繼續投資在與本業相關的業務，市場亦相對受落。他預期第三季業績仍會理想，股價近期亦在高位徘徊，有貨的投資者可續持有，若未有貨亦可先買一注，認為長遠前景值得看好。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。