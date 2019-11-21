港股格局：郭家耀料集中個別板塊炒作

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，港股經過一輪反彈之後，市場對中美貿易談判前景轉為審慎，雙方在部分細節仍存在較大分歧，短期落實機會較低，對市場氣氛有一定影響。港股近期氣氛雖有改善，但只集中在部分板塊，預期大市反覆整固格局仍會維持，料恒指短線重上兩萬七關有難度，27,200為主要阻力，支持位則在26,500點水平。

近日市場憧憬將進入雲遊戲時代，個別手遊股有炒作，但郭認為，內地國策並不鼓勵遊戲行業，對手遊公司構成挑戰，加上新手遊模式推出後，未知市場反應如何，如有意炒作手遊股宜以短線為主，亦應控制注碼，認為板塊難做到長升長有。

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