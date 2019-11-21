【大行報告】瑞銀料明年黃金表現跑贏周期性大宗商品

瑞銀預期，明年黃金表現將跑贏周期性大宗商品，料金價將上升，但升值步伐會較2019年慢。

報告指出，由於經濟增長放緩，加上目前較低的利率，都降低持有黃金的機會成本，至於政治不確定性亦有機會使避險資金流入黃金。另外，黃金以美元計價，因此美元疲弱將推高金價。

瑞銀認為，持續的經濟憂慮削弱周期性經濟的前景，而製造業及投資活動缺乏廣泛復甦的情況下，可能令工業金屬及石油出現產能過剩。同時，假如地緣政治緊張局勢得到紓緩，或經濟復甦的速度較預期快，貴金屬表現將受壓。

此外，花旗發表報告，預期金價3個月的目標價由每安士1,575美元，下調至1,485美元，並指如果沒有出現2018年第四季般的股市下跌，以及信用利差擴大事件的話，短期金價或面臨下行風險。然而，該行中期而言仍看好黃金，並料金價將於2021年突破新的周期性高位。

金價最新報每安士1,472美元，升0.03%。年初至今則累升約15%。

－－－－－－