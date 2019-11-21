渣打溫拓思：極度看好中國經濟　香港經濟活動下降還可控

全球經濟方面，他認為有點「脆弱」，因為目前地緣政治領域所發生的許多事情都有可能導致經濟增長脫離軌道，否則認為形勢仍然相當不錯。預期未來一年半的經濟將穩步改善，集團將繼續投資。

香港方面，他稱已清楚看到經濟活動的下降，旅遊、餐飲和零售業確實受到很大影響，渣打部分從事相關行業的客戶更有直接影響，但總體商業環境則還好，對渣打業務的影響不算大。鑑於經濟活動所面對的下行壓力，他估計還會有更大的影響，惟目前為止還算可控。「我們看到有客戶為防萬一，已在其他地方開設帳戶。我們亦看到資金流量較小。」

關於集團合併方面，他指渣打主要服務目標在亞洲、中東及非洲有業務的歐洲公司，因此不像其他銀行般是純粹的歐洲機構，「我想歐洲並非渣打啟動整合的起點。」

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