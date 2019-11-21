【專家樓評】陳永傑：港息低位徘徊　利好樓市

10月底美國及香港減息，反映兩地經濟有放緩迹象，加上全球各國亦經濟不景，量化寬鬆陣營將會擴大，亦令低息期延長。低息及量寬都會有利樓市及股市等投資市場，而物業對抗銀紙貶值的效用最大。

美國今年已經第3次減息0.25厘，而所公布經濟數據都是差多過好。聯儲局在10月中旬開始每月購買600億美元美國國債，最少持續到明年第2季。聯儲局主席鮑威爾重申，安排屬於技術措施，並非重啟量寬。

但市場已視之與量寬無異。同時全球貿易戰擴散至歐盟，對疲弱及負利率的歐盟經濟甚為不利，歐盟已經開始量寬動作，每月買債200億歐元。低息和量寬會促使資金尋求出路，本港樓市與股市會是熱門對象。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑

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