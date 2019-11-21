【即市分析】港股「長勝將軍」是如何煉成…

安踏雖是國內頂尖的運動品牌，惟其致勝之道卻是透過不斷兼併外國品牌，如FILA、DESCENTE及KING COW等品牌，實行多品牌策略幫助公司營業增長、帶動利潤上升。

不少大行對此營運策略表示認同，大和指出，隨安踏推出多個新產品線(包括Gordon Hayward及Klay Thompson等)，其管理層料帶動明年銷售增速加快至近20%(料今年增長15%)。DESCENTE業務或成下一個增長引擎，上調其2020至2021年收入增長預測4%至5%，重申「買入」評級，目標價上調至90元。

瑞銀則指，安踏第3季業績顯示FILA的增長潛力高於同業，料ANTA KIDS的貢獻逐步上升，而今年初收購AMER SPORT後，估計受惠中國冬季體育服裝市場的增長。將其目標價升至86.54元，投資評級由「中性」升至「買入」。

走勢方面，安踏強勢畢現，雖然目前技術指標如14日RSI及MACD，都未見上升信號，不過股價一直沿7月份以來的升軌扶搖直上，正所謂信者得救，建議小注入市，短線有望挑戰80元關，暫未宜過早估頂，回吐宜守71元。

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