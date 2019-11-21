港元拆息︰隔夜息又跌穿2厘 1個月報2.38厘
2019年11月21日 11:22
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息再跌穿2厘，報1.99厘；1星期回落至2.62厘；與樓按相關的1個月續降至2.38厘，連跌五日；3個月期下調至2.45厘。
20/11/2019
隔夜 1.99786厘
1星期 2.62536厘
2星期 2.53816厘
1個月 2.38679厘
2個月 2.51054厘
3個月 2.45750厘
6個月 2.39393厘
12個月 2.39732厘
20/11/2019
隔夜 2.00000厘
1星期 2.69679厘
2星期 2.58768厘
1個月 2.53179厘
2個月 2.57393厘
3個月 2.49464厘
6個月 2.39107厘
12個月 2.39920厘
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