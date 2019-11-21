【專家點評】英鎊進入關鍵時刻

鑑於12月12日的英國大選臨近，我們有必要看看英國最新民調情況。過去周末，英國有3個民調公布，3個均給予約翰遜所屬的保守黨領先。其中一個民調，更給予保持黨45%支持率，是保守黨自2017年以來最高的支持率。

相反，在同一民調上，工黨的支持率只有28%，自由黨排第三支持率為15%。不過，本周二自約翰遜與工黨黨魁郝爾彬在當地電視辯論後所作的民調顯示，兩者的差距明顯收窄。約翰遜現最新支持率為51%，郝爾彬支持率為49%，似乎未到最後也難知大選情況如何。

筆者的預測簡單，由於工黨是支持留歐以及就算脫歐，也會選擇留在歐盟單一市場內。即是脫歐也會盡量維持一切現有情況不變。所以如工黨在大選中勝出，筆者是會全面看好英鎊，看英鎊有機會重上1.40美元水平。

相反，如保守黨勝，由於約翰遜的徹底脫歐意向明確，這反會不利於英鎊長遠前景。始終，英國一旦離開歐盟單一市場，其面對的不確定性及挑戰將會大增。屆時料英鎊或會受制於1.35，長遠看淡。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

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