【連環洗倉】雅高及卡森急挫逾9成後停牌！

周四早上接連有二、三線股股價急瀉逾9成，而港股今早曾挫近600點，市場氣氛轉趨悲觀。

卡森今年高位見過8.41元，市值超過125億元，至今累積蒸發近119億元。

股份大跌因MSCI叫停將該股納入指數。事緣雅高於11月8日宣布納入MSCI中國指數，11月26日收市後生效，而宣布當日股價大升四成。其後股價輾轉炒上至11月20日14.96元高位，市值高見逾463億元。惟周四(今日)MSCI聲明指「經過市場參與者的進一步分析和反饋有關該股的可投資性」，暫停將雅高控股納入MSCI中國指數，直至另行通知，股價即應聲急挫至0.246元，其後停牌，市值較高位蒸發逾98%至僅9.45億元。

除此以外，雅高控股在9月20日收市後已被納入富時全球股票指數系列(中國指數)，市場估計是富時因應市值而被迫納入該股，但納入後首日(9月23日)股價大插48.25%，至4.14元。在9月26日，股價單日再跌17.98%至2.92元。

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