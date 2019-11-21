【連環洗倉】雅高及卡森急挫逾9成後停牌！
2019年11月21日 12:01
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周四早上接連有二、三線股股價急瀉逾9成，而港股今早曾挫近600點，市場氣氛轉趨悲觀。
卡森國際(00496)遭殺人鯨資本狙擊，股價應聲下挫，11時半後急插水，股價急瀉90.5%，低見0.435元。該股其後停牌，停牌前報0.455元，跌90%，成交8,288萬元。該公司表示，已知悉有關事宜，將盡快發出公告回應，目標今日內發出，其他事宜不作評論。
卡森今年高位見過8.41元，市值超過125億元，至今累積蒸發近119億元。
雅高控股(03313)股價急升後散水，周四(21日)最多急瀉逾98%，低見0.246港元，單日市值蒸發近456億元。該股其後停牌，停牌前報0.305元，跌97.9%，成交5.68億元。
股份大跌因MSCI叫停將該股納入指數。事緣雅高於11月8日宣布納入MSCI中國指數，11月26日收市後生效，而宣布當日股價大升四成。其後股價輾轉炒上至11月20日14.96元高位，市值高見逾463億元。惟周四(今日)MSCI聲明指「經過市場參與者的進一步分析和反饋有關該股的可投資性」，暫停將雅高控股納入MSCI中國指數，直至另行通知，股價即應聲急挫至0.246元，其後停牌，市值較高位蒸發逾98%至僅9.45億元。
除此以外，雅高控股在9月20日收市後已被納入富時全球股票指數系列(中國指數)，市場估計是富時因應市值而被迫納入該股，但納入後首日(9月23日)股價大插48.25%，至4.14元。在9月26日，股價單日再跌17.98%至2.92元。
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