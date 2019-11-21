【午市重點睇】人民幣跌勢略回順 圓滙報108.5
2019年11月21日 12:04
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●美匯指數處97.87，離岸人民幣(CNH)低見7.0535後回順至7.0428，港匯跌至7.8286，日圓兌美元企108.51，歐元於1.1077上落，英鎊漲至1.2929。金價於1,472美元水平爭持。布油回落至62.19美元，紐油低企56.84美元。道指期貨跌近百點。
●恒指半日瀉433點或1.61%，報26,456點。https://bit.ly/2O7aD4z
-【連環洗倉】雅高及卡森急挫逾9成後停牌！https://bit.ly/2XylEi6
-引入螞蟻金服，雅仕維曾倍升。
-溢價配股予李家傑，和諧汽車曾漲9%。
-國農控股上市地位被取消。
●【港股格局】
-許繹彬料維持上落市格局。https://bit.ly/346YKRt
-郭家耀料集中個別板塊炒作。https://bit.ly/2qwnDYk
-黃國英預計特朗普會溫和處理中美關係。https://bit.ly/2qyC3qL
●【即市分析】
-手遊股靜極思動？https://bit.ly/2D3Ivc0
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●【專家點評】
-內地釋放流動性的啟示...https://bit.ly/2QGb8nF
-華潤醫藥上升潛力可觀。https://bit.ly/2OJ69jJ
-英鎊繼續候低吸納。https://bit.ly/2QBbfAY
●A股快報：滬綜指再失2900點，金融股向下。https://bit.ly/2O7lIT9
●中歐所：正積極籌備滬德通。
●人行：正加緊制訂區塊鏈及雲計算等金融行業標準。
●人行不開展逆回購操作，當日實現零投放零回籠。
-人民幣兌每美元中間價為7.0217，較上日再下調99點子，呈兩連跌。
-人民幣Shibor︰隔夜息跌至1.84厘。
●亞洲股市：日股盤中挫逾300點，韓澳股齊跌。
●傳Tiffany提購價獲上調，估值高達1224億元。https://bit.ly/37ocPw3
●穆迪料明年全球經濟仍脆弱，G20經濟體增長持平2.6%。
●【股民熱話】美國打「香港牌」，對港股影響幾何？https://bit.ly/2D5YZ3e
●港元拆息︰隔夜息又跌穿2厘，1個月報2.38厘。
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