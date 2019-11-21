【午市重點睇】人民幣跌勢略回順　圓滙報108.5

●美匯指數處97.87，離岸人民幣(CNH)低見7.0535後回順至7.0428，港匯跌至7.8286，日圓兌美元企108.51，歐元於1.1077上落，英鎊漲至1.2929。金價於1,472美元水平爭持。布油回落至62.19美元，紐油低企56.84美元。道指期貨跌近百點。

-引入螞蟻金服，雅仕維曾倍升。

-溢價配股予李家傑，和諧汽車曾漲9%。

-國農控股上市地位被取消。

●【港股格局】

●【即市分析】

●【專家點評】

●中歐所：正積極籌備滬德通。

●人行：正加緊制訂區塊鏈及雲計算等金融行業標準。

●人行不開展逆回購操作，當日實現零投放零回籠。

-人民幣兌每美元中間價為7.0217，較上日再下調99點子，呈兩連跌。

-人民幣Shibor︰隔夜息跌至1.84厘。

●亞洲股市：日股盤中挫逾300點，韓澳股齊跌。

●穆迪料明年全球經濟仍脆弱，G20經濟體增長持平2.6%。

●港元拆息︰隔夜息又跌穿2厘，1個月報2.38厘。

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