莎莎半年轉蝕3656萬元　港澳同店銷售本季挫39%

公司指出，鑑於香港核心市場的經營環境嚴峻及前景未明，董事會根據集團按溢利派發股息的政策，建議不於本報告期間派發中期股息，以在目前經營環境中保持負責任的風險管理。

期內，集團之持續經營業務的營業額為34.94億元，按年下跌15.7%。集團於香港及澳門市場的零售銷售額由34.89億元下跌19.4%，至28.13億元。

另外，由10月至11月18日止的第三季度，集團的營業額按年下降31.6%。當中，香港及澳門地區的零售銷售挫39.4%，同店銷售跌39.1%。

由於香港發生社會衝突，以致中國訪港旅客數目銳減，香港的市況自7月起進一步轉差。集團的香港店舖來自中國旅客的交易宗數亦受到影響，7至9月的按年跌幅更達51.2%，而本地顧客的交易宗數則輕微下跌3%。然而，因中國旅客佔香港市場營業額的比重較大，集團第二季的香港整體零售銷售表現下挫35.4%。

至於多個國家對香港發出旅遊警示，故香港業務來自歐洲及東南亞遊客的銷售額於第二季分別按年跌27%及32.9%。遊客區的店舖首當其衝；尖沙咀、銅鑼灣及旺角等熱門旅遊地區的銷售額於8至9月錄得約50%至60%的跌幅。部分住宅區店舖亦需暫時關閉，銷售額跌幅相對較小。

店舖網絡方面，於9月30日，莎莎於港澳市場的店舖總數為118間，而去年同期則為120間。除了員工成本外，店舖租金乃集團於港澳市場營運的最大開支，佔上半年銷售額的14.6%。鑑於目前香港經營環境極度困難，為爭取生存空間，集團積極減低租金支出，並要求業主減租，部分街舖業主已同意短期減租，共渡時艱。不過，目前的租金減幅遠遠不足，對集團的業績幫助不大。

下半年，集團將繼續就餘下店舖進行租金磋商，並考慮採用更多有效的減省租金支出方案，包括縮減店舖面積及關店，以盡快恢復店舖盈利貢獻為首要目標，盡力保障員工的生計。

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