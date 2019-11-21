華南城：無逼切投地需要 有信心全年銷售可達標
2019年11月21日 12:53
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左起：馮星航及新任首席財務總監陳茂昌。
華南城(01668)全年投地預算20億元，公司上半財年僅用1億元，集團副主席兼執行董事馮星航稱，目前公司無逼切性投地，合適才買，並傾向於鄭州及合肥購買配套住宅及倉儲物流有關物業。公司現時土地儲備充裕，已購土地建築面積超過4,300萬平方米，可供7至8年使用。
該公司周三(21日)公布截至9月底止中期純利6.28億元，按年減25%。馮指，撇除投資物業公平值收益及相關稅務影響、商譽減值撥備等，核心盈利5.02億元，按年升19.4%。
期內收入按年升11.8%至58.27億元，當中持續性收入升15.5%至11.97億元。他預期，該收入全年增長20%至30%。上半年合約銷售77.3億元，完成全年目標160億元的48.3%，他有信心全年可達標。
公司目前總債務325億元，其中三分二為國內融資債務，餘下為美元債。另外，融資成本由去年同期的6.97%，升至7.34%，他指融資成本上升是趨勢，公司已克制，致力改善債務結構，將短債換成長債，並保持融資渠道暢通。公司有再融資需求，但現金尚算充裕，會綜合考慮，但未有具體融資計劃。
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