【專家樓評】黃仲澧：加裝太陽能電力裝置有乜要留意？

現在，不少人更希望為日後長遠生活謀求更佳保障。近來收到一些土地擁有人和營運者，對如何能進一步善用手上土地資源作出查詢，其中不少是關於在土地上加裝太陽能發電板。筆者的統計研究亦發現，太陽能發電板申請的人數有所增多，故此希望就此簡單分享一下。

兩電推行的民間可再生能源電力回購計劃，令不少人都對在自己土地上加裝太陽能板(solar panel)感興趣。在投資角度方面上述做法是否可取，則留待投資者自己小心衡量。但在規劃角度上，筆者希望提醒土地擁有人應注意土地於規劃地帶上的准許用途。

分區計劃大綱圖附上的註釋，列明了個別地帶所經常准許的用途(第一欄)，以及必須取得城規會許可的用途(第二欄)。土地擁有人可以從其土地所屬地帶的註釋中，檢閱用作安裝太陽能發電設備(在註釋中或以「公共事業設施裝置」等名稱表示)究竟屬第一欄用途或第二欄用途，假如用途被列作第二欄，土地擁有人則須就加裝太陽能板等設施事先向城規會作出申請。

如希望申請更容易獲得城規會許可，土地擁有人除了可向規劃及其他不同範疇的專業人士尋求協助外，事前和電力公司的溝通並獲得其支持亦可提高申請獲准的機會。

最後，筆者曾遇見因未經准許而設置太陽能發電設備而導致的損失以萬元計的個案，希望上述提醒可讓大家避免誤墮違規建築的陷阱。

普縉規劃及發展高級合伙人 黃仲澧

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